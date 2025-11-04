Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране важных объектов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ.

Согласно указу, на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что не следует путать резервистов с контрактниками — действующими военнослужащими.

По его словам, резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.

Цимлянский заметил, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации.