В Минске раскрыли причины размещения «Орешника» в Белоруссии

Размещение в Белоруссии вооружений из России, включая комплекс «Орешник» и тактическое ядерное оружие, является эффективной мерой сдерживания в условиях эскалации и милитаризации соседних стран, рассказал заместитель госекретаря Совбеза республики Александр Неверовский. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник отметил, что Минск не собирается нападать на соседние страны, идти на них в атаку, а, напротив, предпринимает меры, направленные на стабилизацию обстановки, сдерживание возможного противника.

«Это [«Орешник»] в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле», — разъяснил Неверовский.

По его словам, ряд государств региона продолжает политику эскалации, милитаризации, тратит огромные средства на закупку вооружений.

Названо условие для применения «Орешника» в зоне СВО

Так, заметил Неверовский, Эстония закупает вооружения у Южной Кореи, Латвия собирается построить завод по выпуску боеприпасов 115-го калибра, Литва разместила на базе вблизи границы подразделения 45-й танковой бригады Бундесвера.

Чиновник констатировал, что намерения стран НАТО «являются скорее не оборонными».