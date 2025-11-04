Власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, которые давно просит у Берлина Киев. Об этом сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Handelsblatt.

Согласно ее информации, в качестве своеобразной компенсации за отказ поставлять Taurus можно рассматривать решение руководства ФРГ увеличить в 2026 году финансовую помощь Украине примерно на €3 млрд.

По данным Handelsblatt, в Германии делают ставку на то, что Киев использует предоставляемые Берлином средства на разработку аналогичного Taurus собственного дальнобойного оружия, прежде всего крылатых ракет "Фламинго".