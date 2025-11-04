США проведут испытательный пуск МБР, способной нести ядерный заряд, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 30-го крыла Космических сил США, расположенного на военной базе «Ванденберг» в Калифорнии.

В понедельник, 3 ноября, журнал Newsweek рассказал, что запуск запланирован с базы в направлении полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн. Журналисты заметили, что пуск был запланирован много лет назад, является стандартным.

«Операционный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобальных ударов ВВС США запланирован 4 ноября в промежутке между 23:01 по 05:01 по тихоокеанскому времени в северной части базы», — уточнили в пресс-службе.

По данным проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении американской армии находится около 400 ракет Minuteman III, дальность которых превышает шесть тысяч миль (9656,06 км). Они размещены в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обратил внимание на деятельность в ядерной сфере других держав. Он заметил, что Соединенные Штаты начнут испытания соответствующих вооружений.

Военные эксперты предположили, что речь идет как о работе с компьютерными моделями, так и о запусках невооруженных ракет.