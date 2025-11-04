Российские военные отразили в общей сложности десять атак солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (Покровском). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что украинские военные провели серию атак на северном и северо-западном направлениях от Красноармейска (Покровска). Подобным образом солдаты ВСУ стремились вырваться из окружения. Однако атаки оказались безуспешными.

Кроме того, Российской армии удалось свести на нет три попытки иностранных наемников вывести группировку ВСУ из окружения. Наемники прибыли из района Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Однако попытки деблокирования российским военным в итоге удалось пресечь, резюмировали в Минобороны.

Ранее бывший замглавы министра обороны Украины Виталий Дейнега признал почти полную потерю контроля ВСУ над Покровском. На этом фоне он заявил, что удерживать за собой соседний населенный пункт — Димитров — для украинских военных также не имеет смысла. Расклад сил на этом направлении сейчас не в пользу ВСУ, констатировал Дейнега.