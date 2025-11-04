Обучение мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) плохо организовано, носит формальный характер и готовит к войне прошлого, а не будущего.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший украинский военный с позывным Боб.

«Подготовка в учебном центре на Украине проходила очень поверхностно. Они готовятся к прошедшей войне, то есть противодроновая особенно работа — очень мало», — заявил военный.

Он добавил, что не встречал на фронте и в тылу мобилизованных, которые бы пошли служить добровольно.

Ранее бывший украинский военный с позывным Фартовый заявил, что в ВСУ используют заградотряды. По его словам, в качестве заградотрядов выступают подразделения украинской нацгвардии.