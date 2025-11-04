"Искандер" сжег бригаду ВСУ на ночевке, дрон снял это на видео

Разведывательный беспилотник ВС РФ зафиксировал удар баллистической ракеты "Искандер" по позиции 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

Украинских военных накрыли на опушке леса у села Боромля. Солдаты заняли там стоящую на отшибе усадьбу. Надеялись скрыть свое появление от лишних глаз, но тщетно - об их заезде немедленно стало известно русской разведке.

В ту же ночь настали последствия в виде баллистической ракеты с термобарической боевой частью.

Тепловизор дрона запечатлел огненное облако, поднявшееся на месте усадьбы. Вместе с ним взлетели испарившиеся солдаты 119-й обр ТрО - температура в месте срабатывания термобарического заряда ненамного ниже звездной, три тысячи градусов.

Ранее командование ВСУ сообщило об ударе "Искандером" по 30-й бригаде морской пехоты в Днепропетровской области.

Здесь была реализована классическая схема: украинское командование собрало в одном месте отличившихся и выстроило их для награждения. Разведка ВС РФ узнала о мероприятии и сообщила ракетчикам, те прислали свой подарок. Хватило всем.