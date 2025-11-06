ВС России отразили атаки ВСУ с целью деблокирования в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские войска отразили три атаки ВСУ с целью деблокирования окруженных украинских оккупантов в Харьковской области.

«В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки... с целью деблокирования окруженных украинских формирований», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что была сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

«В районе населённого пункта Петровка Харьковской области пресечён прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для её восстановления», — указали в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры украинских оккупантов.