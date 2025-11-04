В ВСУ используют заградотряды. Об этом заявил РИА Новости бывший украинский солдат с позывным Фартовый.

В качестве заградотрядов выступают подразделения украинской нацгвардии, уточнил собеседник издания. Они открывают огонь по оставившим позиции солдатам, утверждает Фартовый.

Бывший боец ВСУ рассказал, что его подразделение перед боем поставили в известность, что в случае отступления их будет ждать заградотряд.

Ранее Фартовый рассказал о качестве западных инструкторов, которые готовят украинских солдат. По словам бывшего солдата ВСУ, даже он, имея опыт только срочной службы в Советской армии, обладает более обширным военным опытом.