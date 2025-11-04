В Бельгии начался скандал из-за поставок истребителей F-35

В Бельгии разгорается скандал, связанный с началом поставок американских истребителей F-35. Об этом пишет портал 20minutes.

Бельгия заказала у Lockheed Martin в общей сложности 34 самолета на сумму 5,6 миллиарда евро для замены истребителей F-16. Три из них прибыли 13 октября, четвертый остался на Азорских островах из-за технических проблем.

После начала поставок министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что воздушное пространство страны слишком мало для проведения учебных полетов, поэтому придется договариваться об использовании неба Франции, Италии и Нидерландов.

"Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35", - написало издание.

Еще одной проблемой оказался шум от новых самолетов: истребители до пяти раз громче F-16.

Министерство обороны Бельгии начало распространять среди жителей домов, расположенных рядом с авиабазами, брошюру, в которой объясняется, что двигатель F-35 почти вдвое мощнее двигателя F-16 и поэтому издает более тяжелый, пульсирующий звук.

И, наконец, выяснилось, что стоимость одного часа полета F-35 составляет около 50 тысяч евро. При таких высоких расходах вылеты истребителей будут строго регламентированы.