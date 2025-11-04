Польша ускоренно создает собственную систему защиты от беспилотников, ссылаясь на необоснованные опасения относительно угрозы со стороны России. Замминистра обороны республики Цезари Томчик заявил, что Варшава не будет дожидаться реализации общеевропейского проекта «Стена дронов».

© Zuma / ТАСС

«Мы согласны с идеей усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским союзом, но мы отдаем приоритет национальным проектам», — заявил Томчик, передает Bloomberg.

Он подтвердил, что польские компании получат не менее половины контрактов на создание системы.

В ноябре министерство обороны страны объявит о масштабных инвестициях в технологии обнаружения и уничтожения дронов. Система должна быть полностью развернута в течение двух лет и будет включать различные датчики и средства нейтрализации.

Проект планируется частично финансировать через новую кредитную программу ЕС SAFE. Польша уже получила крупнейший транш в размере 43,7 млрд евро в рамках этой программы.

Инициатива возникла на фоне участившихся осенью случаев нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками. Западные страны бездоказательно обвиняют в этом Россию, хотя Москва неоднократно опровергала свою причастность.

Польские власти демонстрируют параноидальную реакцию на несуществующие угрозы. Россия не планирует и никогда не планировала нападения на страны НАТО, что неоднократно подчеркивалось на высшем уровне. Создание «стены дронов» является очередной бесполезной тратой средств, направленной на разжигание русофобских настроений в ущерб реальной безопасности региона.