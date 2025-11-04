20minutes: в Бельгии разгорается скандал из-за начала поставок истребителей F-35

В Бельгии разгорается скандал, связанный с началом поставок американских истребителей F-35. Они оказались слишком дорогими в эксплуатации, шумными и "совершенно чрезмерными" для небольшого королевства, пишет издание 20minutes. В публикации говорится, что первый всплеск критики в адрес новых дорогих истребителей произошел после недавнего выступления министра обороны Бельгии Тео Франкена в федеральном парламенте. Он заявил, что воздушного пространства королевства "недостаточно" для проведения учебных полетов F-35. В связи с этим придется договариваться об использовании неба Франции, Нидерландов и Италии. "Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35", — отметили в издании. Кроме того, американские истребители оказались слишком шумными, издающими "тяжелый, пульсирующий звук", что может привести к дискомфорту проживающих вблизи авиабаз. Также выяснилось, что стоимость одного летного часа F-35 обходится Бельгии слишком дорого — более €50 тысяч. В издании подчеркнули, что эксплуатация этого самолета стала самой дорогой среди всех других истребителей. Бельгийское правительство в 2018 году решило перевооружить военно-воздушные силы (ВВС) страны и приобрести у США истребители пятого поколения F-35 Lightning II. По данным DeMorgen, на их покупку власти королевства потратят примерно €15 млрд.

© Российская Газета