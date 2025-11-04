Священник сообщил о доставке мощей 17 святых и икон бойцам спецназа «Ахмат»

На позиции бойцов спецназа «Ахмат» доставили мощи 17 святых и иконы, в том числе частицы мощей святителя Николая Чудотворца и Матроны Московской, сообщил штатный священник подразделения отец Евгений.

По его словам, «прикоснуться к святыне никогда лишним не будет». Он также отметил, что святыни были собраны волонтерами в разных монастырях России по благословению духовенства. Эти мощи уже длительное время путешествуют по передовым позициям, укрепляя моральный дух российских бойцов в зоне спецоперации.

Священник добавил, что бойцы смогут помолиться и приложиться к привезенным святыням.

Среди привезенных святынь – частицы мощей святителя Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Крымского и Матроны Московской.

Ранее протоиерей Александр Тимофеев отметил важность просвещения для борьбы с распространением неканонических икон на фронте.