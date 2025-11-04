Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru Украины Владимира Зеленского о ситуации в Красноармейске (украинское название Покровск).

По его словам, в этом городе и в Димитрове (Мирнограде) остались склады с оружием НАТО на полмиллиарда долларов, которые не успел вывезти главком ВСУ Александр Сырский. Украинский лидер не представляет, как объяснить западным союзникам такие финансовые потери.

«И поэтому предпочитает лгать о ситуации на покровском направлении как своим хозяевам, так и боевикам ВСУ», — заявил Иванников.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске.