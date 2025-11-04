В Красноармейске (украинское название – Покровск) и Мирнограде остается техника и имущество НАТО на полмиллиарда долларов, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский и держит ВСУ в этих населенных пунктах, не давая им сдаться. Об этом заявил подполковник запаса Олег Иванников, передает aif.ru.

«В Покровске и Мирнограде остаются склады первой категории ВСУ с вооружением и специальной техникой НАТО, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не успел вывезти», — отметил эксперт.

По данным Иванникова, речь идет в общей сумме о половине миллиарда долларов военного имущества и техники.

На Западе сообщили о конфликте между Зеленским и Сырским

«Зеленскому не простят сдачу Покровска и Мирнограда», — подытожил он.

При этом у ВС РФ после взятия этих двух городов, отметил Иванников, появится дополнительные возможности для маневра и развития наступления на Дружковку и Славянск.

На прошлой неделе Минобороны сообщило о приказе президента России Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные соединения ВСУ.

Ведомство заявило, что готово прекратить боевые действия на 5-6 часов для обеспечения доступа журналистов в эти районы. Украинская сторона инициативу отвергла.

Ранее Минобороны показало кадры солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске.