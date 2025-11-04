Глава Башкирии назвал причину взрыва на заводе в Стерлитамаке

Цех нефтехимического завода в Стерлитамаке подвергся атаке двух БПЛА, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха", - написал он в своем Telegram-канале.

В Стерлитамаке произошел взрыв в цехе водоочистки нефтехимического завода

По словам главы региона, погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.