В СВР высказались о «Буревестнике» и «Посейдоне»

Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

«Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», — заявил он.

WP: "Посейдон" способен пересекать океан и не ограничен дальностью

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил подробности успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров. Президент назвал «Буревестник» уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».