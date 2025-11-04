Украинские военные используют шахтеров для рытья окопов и строительства укрепрайонов под предлогом освобождения от мобилизации, рассказал беженец из села Новопавловка Донецкой области Роман Бойко. По его словам, работников шахт вывозили на строительство оборонительных сооружений, а затем забирали в армию прямо с рабочих мест.

«Шахтеров возили, сказали копать траншеи, а им бронь. И тех, кто копал, их всех и забрали, прямо из шахт. Шахтеров возили укрепрайоны строить», — сообщил Бойко РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет об освобождении от мобилизации в обмен на участие в строительстве фортификационных сооружений.

Беженец добавил, что подобные случаи происходили с работниками шахты «Западная». Укрепрайоны силами шахтеров создавались рядом с железной дорогой. Бойко отметил, что перед спуском в шахту или во время смены от 10 до 20 человек забирали для рытья окопов, после чего многих из них мобилизовывали в ВСУ, несмотря на обещанную бронь от призыва.

Ранее пленный украинский военный Виктор Мовчан из 34-го батальона сообщил, что командование ВСУ применяет жесткие дисциплинарные меры к военнослужащим за нарушение или за пьянку. Так, например, некоторых они привязывали к деревьям скотчем, копали специальную яму, а затем бросали в нее. Он отметил, что такие методы использовались для поддержания порядка в подразделении. Также командиры отнимали у солдат банковские карты, зная, что они могут не вернуться с задания.