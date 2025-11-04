Бразильский экс-военный и его жена сняли на фото службу в Нацгвардии Украины

Служащие в Нацгвардии Украины бразилец и его жена опубликовали совместное фото
Бывший бразильский военный и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Густаво Островски Хуан обнародовал свою историю болезни. Из документа стало понятно, что иностранец служит в воинской части 3102 НГУ.
Отмечается, что наемник прилетел в Киев 25 января 2024 года.
С этого момента он активно публикует кадры в военной форме с украинской символикой.
Судя по указанным геопозициям, бразилец находился в Тернополе и Днепропетровске, а также в ДНР и Харьковской области.
Кроме того, на своей странице в соцсети наемник сообщил, что до поездки на Украину он служил в подразделении 15a CiaCom Mec бразильской армии.
Иностранец также опубликовал шокировавшую пользователей фотографию с обугленным черепом.
«У Украины больше нет сил для наступления»
Кроме того, на его странице присутствуют русофобские высказывания.
Жена Густаво также служит в Нацгвардии Украины.
Женщина прибыла на Украину спустя полгода и 23 августа 2024 года получила служебное удостоверение НГУ.