Бразильский экс-военный и его жена сняли на фото службу в Нацгвардии Украины

Бывший бразильский военный и его жена официально вступили в ряды национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

По данным агентства, Густаво Островски Хуан обнародовал свою историю болезни. Из документа стало понятно, что иностранец служит в воинской части 3102 НГУ.

Отмечается, что наемник прилетел в Киев 25 января 2024 года.

С этого момента он активно публикует кадры в военной форме с украинской символикой.

Судя по указанным геопозициям, бразилец находился в Тернополе и Днепропетровске, а также в ДНР и Харьковской области.

Кроме того, на своей странице в соцсети наемник сообщил, что до поездки на Украину он служил в подразделении 15a CiaCom Mec бразильской армии.

Иностранец также опубликовал шокировавшую пользователей фотографию с обугленным черепом.

Кроме того, на его странице присутствуют русофобские высказывания.

Жена Густаво также служит в Нацгвардии Украины.

Женщина прибыла на Украину спустя полгода и 23 августа 2024 года получила служебное удостоверение НГУ.