В Испании назвали, как «Буревестник» способен решить конфликт на Украине

Новейшая российская крылатая ракета «Буревестник» значительно укрепила позиции России как ядерной державы. Такое заключение сделали аналитики испанского издания Rebelion.

«„Буревестник“ должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения», — отмечается в материале издания. Журналисты подчеркивают, что ракета с дальностью полета, превышающей половину экватора, способна изменить баланс сил в мире.

По мнению авторов, появление нового оружия может охладить военные амбиции Киева и его западных союзников. Издание предполагает, что «Буревестник» станет важным фактором в урегулировании украинского конфликта и предотвращении дальнейшей эскалации.

Ранее американское издание The Washington Post также признало российские военные разработки прорывными. Эксперты газеты охарактеризовали комплекс из «Буревестника» и подводного дрона «Посейдон» как оружие, способное кардинально изменить геополитическую ситуацию.

Испытания «Буревестника» состоялись 21 октября. Разработка ракеты, начавшаяся в начале 2000-х годов, стала ответом на выход США из Договора по ПРО и развертывание глобальной системы противоракетной обороны Вашингтоном. Президент России Владимир Путин отметил, что на текущий момент подобные системы вооружений являются уникальными и не имеют мировых аналогов.

Еще в феврале 2025 года российский лидер заявил о неизменной приверженности РФ мирному урегулированию конфликта на Украине. Москва последовательно придерживается этой позиции и не меняла ее на протяжении всего времени. Глава государства отметил, что российские вооруженные силы сформировали благоприятные предпосылки для запуска конструктивного международного диалога по этому вопросу.