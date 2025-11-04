КНДР встретила главу Пентагона выстрелами

КНДР осуществила около 10 артиллерийских выстрелов из реактивных систем залпового огня в момент визита глав военных ведомств Южной Кореи и США в демилитаризованную зону. Об этом сообщили представители вооруженных сил Южной Кореи.

«Запуск состоялся менее чем за час до прибытия министра обороны США Пита Хегсета в лагерь Бонифас, расположенный к югу от Объединенной зоны безопасности в демилитаризованной зоне», — передает Yonhap. Информагентство ссылается на свои источники.

Инцидент произошел на фоне совместного посещения корейско-американской делегацией напряженной границы между Северной и Южной Кореей. Министр обороны США Пит Хегсет и его южнокорейский коллега Ан Гю Бак находились в районе демилитаризованной зоны для оценки оперативной обстановки.

Визит министров обороны США и Южной Кореи в демилитаризованную зону является первым совместным визитом глав оборонных ведомств двух стран за последние восемь лет и проходит на фоне обострения напряженности на межкорейской границе. Демилитаризованная зона, созданная после окончания Корейской войны в 1953 году, остается символом холодной войны и местом периодических конфликтов между двумя государствами, а поездка Хегсета предшествует 57-му заседанию Комитета по безопасности Республики Корея и Соединенных Штатов.