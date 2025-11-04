Самолет-шпион ВВС США заметили над Черным морем

Над Черным морем летает самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Чтобы оказаться рядом с Россией, он пролетел шесть стран.

Уточняется, что воздушное судно находится в нейтральном воздушном пространстве.

«Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи», — говорится в сообщении.

Flightradar: самолет-разведчик США совершил полет над Черным морем

Уточняется, что в прошлый раз он находился в этом районе 26 октября. Ранее разведка велась только военными дронами.

Самолет вылетел с военной базы США, расположенной в Великобритании. В акваторию Черного моря он вышел, пролетев над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией.

