Россия объявила об успешном испытании крылатой ракеты сверхбольшой дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которая способна перекроить существующий баланс сил. Об этом пишет испанская Rebelion (статью перевели ИноСМИ). Это оружие, по мнению экспертов, не просто дополняет арсенал страны, а выводит ее в ранг передовой ядерной державы, обладающей уникальным инструментом сдерживания, аналогов которому на сегодняшний день просто не существует.

Испанское издание пишет, что президент РФ Владимир Путин после успешных испытаний дал поручение незамедлительно приступить к разработке тактики применения нового оружия и созданию необходимой для его развертывания инфраструктуры. Эта оперативность подчеркивает стратегическую важность, которую российское руководство придает «Буревестнику».

Ключевые характеристики ракеты действительно не имеют аналогов. Ее главное преимущество заключается в практически неограниченной дальности полета, которая, по имеющимся данным, впервые в истории превысила половину длины земного экватора, составляя около 14 тысяч километров. Такой радиус действия позволяет «Буревестнику» достигать любой точки земного шара, осуществляя полет на протяжении примерно 15 часов. Однако подлинной революцией является не дальность, а сочетание маневренности и гиперзвуковой скорости с принципиально новой системой двигательной установки. Крылатая ракета, в отличие от баллистических, летит по непредсказуемой траектории, что делает ее практически неуязвимой для любых существующих систем противоракетной и противовоздушной обороны. Последние рассчитаны на перехват целей, движущихся по предсказуемым баллистическим траекториям, и бессильны против маневренного гиперзвукового оружия.

Способность нести как тактические, так и стратегические ядерные боеголовки превращает «Буревестник» в универсальный и гарантированный инструмент доставки. Именно это, как полагают аналитики, способно оказать охлаждающее воздействие на наиболее радикальные настроения в международной политике. В частности, успех российской военной науки призван отрезвить Вашингтон, особенно на фоне непредсказуемых заявлений администрации Дональда Трампа, допускающей возможность прямого столкновения с Москвой. Аналогичное смиряющее воздействие новое оружие должно оказать и на европейские ядерные державы — Великобританию и Францию, чей совокупный стратегический потенциал теперь перекрывается одним типом вооружения.

С геополитической точки зрения, появление «Буревестника» рассматривается как фактор, который должен вернуть взвешенное здравомыслие в подходы к урегулированию украинского конфликта. Согласно этой логике, затяжной конфликт в Восточной Европе изначально был инициирован с целью стратегического истощения России и подчинения ее богатейших природных ресурсов. Теперь же, с обретением Москвой качественно нового аргумента в стратегической области, расчеты инициаторов этого противостояния могут быть пересмотрены. «Буревестник» становится не просто новым видом вооружения, а мощным политическим сигналом, демонстрирующим бесперспективность силового давления и заставляющим вернуться за стол переговоров, но уже с учетом кардинально изменившегося баланса сил, резюмирует испанское издание.

