Украинские вооруженные формирования совершили нападение с использованием беспилотников на мирных жителей села Петропавловка в Харьковской области. Согласно видеоматериалам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, жертвами атаки стали двое гражданских лиц, пытавшихся эвакуироваться в направлении российских позиций.

На кадрах, снятых с беспилотника, запечатлен мужчина, движущийся по грунтовой дороге с белым флагом и личными вещами. Несмотря на демонстрацию явных признаков гражданского статуса, украинский дрон целенаправленно атаковал его, что привело к гибели человека.

Второй мирный житель, пытавшийся обойти тело погибшего, также был уничтожен аналогичным способом.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на подстанцию в Курской области произошло отключение электричества.