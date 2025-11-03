В российских силовых ведомствах сообщили, что украинские вооружённые формирования понесли потери в составе элитного подразделения из-за тактики так называемых «мясных штурмов».

Изначально профессиональный состав данного подразделения был разбит в результате интенсивных боевых действий и операций, проводимых украинским командованием, которое очень хотело повысить свою медийную известность.

«Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в "мясных штурмах" и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности», — пояснил представитель силовиков в комментарии РИА Новости.

Ранее специальное подразделение «Дозор» 10-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины считалось одним из наиболее подготовленных и профессиональных в стране. Отмечается, что военнослужащие проходили обучение за границей, а руководители подразделения имели возможность встречаться с главой американского Госдепа.

Кроме того, представитель силовых структур РФ рассказал, что командиры украинских формирований не несут никакой ответственности за потери личного состава, однако имеют предписание спасать западную военную технику.

