МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ежедневно на украинском кладбище "Деевка-2" под Днепропетровском захоранивают десятки неопознанных погибших солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинское кладбище "Деевка-2" находится под Днепропетровском. Там похоронены военнослужащие ВСУ, чью личность не удалось установить. Ежедневно на этом кладбище хоронят десятки украинских военных, в один из дней октября там было похоронено 19 человек", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что захоронение образовалось в апреле и всего за несколько месяцев количество могил выросло в несколько раз. Собеседник агентства отметил, что появление кладбища совпало в завершением курской авантюры Владимира Зеленского и единовременной передачей Киеву 6 000 тел украинских военнослужащих. Кроме того, добавил он, Россия регулярно передает Украине в среднем 1 000 тел погибших солдат ВСУ.

23 октября Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих ВСУ, а взамен получила 31 павшего бойца ВС РФ.