Силовики установят бетонные блоки в Закарпатской области возле пунктов пропуска, рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В 2022-2025 годах Украину покинули около 6,7 млн жителей. В свете этого некоторые регионы фактически опустели: молодежь уехала, осталось только пожилое население.

«В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения», — разъяснил Демченко.

По его словам, пограничники совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усилят меры безопасности на дорогах, ведущих к КПП.

Напомним, что Закарпатье граничит с четырьмя странами: Польшей (на севере), Словакией (на западе), Венгрией (на юго-западе) и Румынией (на юге). Это единственная область Украины, которая имеет границу с четырьмя государствами.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области на границе автомобиль протаранил два шлагбаума и cнес пограничника — за рулем был мобилизованный в ВСУ адвокат, который таким образом решил сбежать в Венгрию.