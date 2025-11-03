Назван виновник в вопросе ядерного оружия

Правительству ФРГ следует протестовать против заявлений президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний, рассказал журналистам РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, «проводимых другими державами».

«Прежде всего, Германия, разумеется, должна протестовать против этого заявления Трампа и применить весь свой дипломатический и политический вес внутри НАТО, чтобы эта глупость не состоялась. Тем не менее по вопросу ядерного оружия Германия не жертва, а преступник», — разъяснил Браун.

По его словам, Берлин участвует в инициативах по ядерному сдерживанию, планирует провести модернизацию авиабазы Бюхель, где размещены американские ядерные боеприпасы.

Кроме того, отметил ученый, Германия на протяжении последних лет пытается получить хотя бы косвенный доступ к ядерному оружию, говорит о возможном создании своей ядерной бомбы.

Общественник заметил, что это не просто разговоры — у страны есть технологии, есть доступ к плутонию и урану.

Браун — один из ведущих организаторов движения за мир в Германии. Возглавлял отделения Международной ассоциации юристов против ядерного оружия, Пагуошской группы (Vereinigung Deutscher Wissenschaftler), организации «Учёные за мир и устойчивость».