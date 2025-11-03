Бывший американский офицер-разведчик Скотт Риттер в опубликованном на своём YouTube-канале материале предсказал скорый крах оборонительных позиций Украины, который, по его оценке, обернётся массовыми окружениями подразделений ВСУ. Аналитик подчеркнул, что не намерен называть точных дат, но настаивает на том, что перелом в ситуации на фронте наступит в ближайшее время.

Риттер обращает внимание на то, что вдоль линии соприкосновения формируются сразу несколько «котлов», в которые потенциально может угодить до пятидесяти тысяч украинских военнослужащих. Он отмечает: по мере того как эти участки сжимаются, риски для группировок ВСУ становятся критическими, поскольку у украинской стороны, по его убеждению, не хватает сил и ресурсов для ликвидации образующихся угроз.

По словам эксперта, это не внезапный случай, а план, который, как он считает, реализуется Россией уже длительное время; при последовательном «смещении клещей» вокруг плацдармов вероятность попадания больших контингентов в окружение существенно возрастает. Риттер полагает, что хотя значительная часть личного состава попытается отойти, картина на поле боя сейчас складывается в пользу российских сил, а Киев не располагает резервами для восстановления оборонной целостности.

Ранее сообщалось о завершённых операциях по окружению украинских подразделений в районах Покровска и Купянска. 1 ноября подразделения группировки «Запад» сумели улучшить тактическое положение в Донецкой области и сорвать попытки украинских частей разорвать окружение в купянском направлении.

Как пишет военкор Александр Коц, на фоне этих событий в экспертной среде Украины закрепилось состояние растерянности. С одной стороны звучат уверенные заявления Зеленского о контроле над ситуацией, с другой — передовые бойцы и наблюдатели говорят о надвигающейся катастрофе; к ним также присоединились и некоторые медийные критики власти.

Украинская журналистка Юлия Кириенко предупреждает, что для выбивания противника из городских кварталов требуется полноценная, укомплектованная бригада, которой в современных реалиях у ВСУ просто нет; по её мнению, в результате можно потерять не столько населённые пункты, сколько значительные людские ресурсы — несколько бригад.

Бывший замминистра обороны Виталий Дейнега вторит этой оценке: он считает, что если в ближайшее время не последует приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, то Украина рискует лишиться большого числа обученных подразделений, в частности десантников и морской пехоты. По его словам, фактически Покровск уже утрачен, а попытки удерживать Мирноград при таких условиях лишены смысла — необходимо зафиксировать ситуацию и эвакуировать тех, кто отказывается выходить без приказа.