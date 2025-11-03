США запустят межконтинентальную ракету

США запланировали испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку, но не имеющей вооружения. На это указывают навигационные предупреждения и анализ специалистов, сообщает Newsweek.

Ссылаясь на навигационные предупреждения, Марко Лангбрук, преподаватель факультета аэрокосмической техники Делфтского технологического университета в Нидерландах, сказал, что предстоящий испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоится в предстоящую среду или четверг.

Ракета должна стартовать с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии и достичь испытательного полигона имени Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова).

Это будет первое испытание ядерного носителя после резонансного заявления президента США Дональда Трампа.

В минувшем мае США уже запускали Minuteman III по той же траектории. Ракета, оснащенная одной боеголовкой, пролетела на запад примерно 7000 км после запуска из Калифорнии.

В сентябре американские ядерные силы также проводили испытания. Подводная лодка запустила четыре баллистические ракеты Trident II D5 Life Extension в Атлантическом океане у берегов Флориды.

ВВС США имеют 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, развернутых в шахтах в Колорадо, Монтане, Небраске, Северной Дакоте и Вайоминге. Дальность полета этих ракет около 10 000 км.

«На прошлой неделе Трамп объявил в соцсетях, что он приказал Министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку Россия и Китай — ключевые ядерные соперники США — продолжают испытывать свои соответствующие арсеналы», — напоминает Newsweek.

Министр энергетики Крис Райт позже уточнил, что испытания не будут включать в себя реальные взрывы.