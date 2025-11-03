Объяснен отказ Трампа от поставок Tomahawk Киеву

Нет ничего неожиданного в решении администрации президента США Дональда Трампа не поставлять ракеты «Томагавк» Украине, потому что, во-первых, Россия указала на то, что ответит очень жёстко на подобного рода эскалацию, да и плюс есть объективные военно-технические причины и проблемы, с которыми бы столкнулись ВСУ, если бы им пришлось эти ракеты применять, заявил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

По словам американиста, количество ракет «Томагавк» ограничено в американском арсенале.

«Ещё более ограничено количество пусковых установок наземного базирования: на текущий момент всего лишь две батареи у США, по восемь пусковых установок — и они все находятся на краю света, на Филиппинах в Южно-Китайском море. Оттуда всё это перетягивать на Украину логистически довольно сложно. Плюс, я думаю, сам Трамп не верит в какие-либо шансы на победу ВСУ, поэтому и не хочет дефицитные американские ресурсы тратить на поддержку Украины», — считает Дудаков.

Ничего неожиданного в этом решении не было, заключил американист.

«Другое дело, что мы видели, как некоторая часть военного истеблишмента США лоббировала поставку этих ракет. Но, как мы видим, всё-таки последнее слово остаётся за политической властью, и она сказала это слово и не захотела эти ракеты отправлять, что действительно правильное решение», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет «Томагавк».