СМИ сообщили о ликвидации командира «Хезболла» в Ливане

Один из командиров шиитского движения «Хезболла» Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому израильский дрон нанес удар.

29 сентября израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал бульдозер в населенном пункте Сохмор на юге Ливана. По данным ливанского национального агентства NNA, в результате атаки один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

ЦАХАЛ наносит удары по ливанской территории, несмотря на достигнутое год назад перемирие с Ливаном при посредничестве США и Франции. По условиям соглашения, Израиль должен был отвести свои войска в течение 60 дней, пока армия Ливана берет под контроль территорию вблизи границы с Израилем, чтобы гарантировать, что «Хезболла» не восстановит там свою инфраструктуру.