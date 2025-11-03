В Израиле сообщили об ударе по группе радикалов в Газе

Израильские военные открыли огонь на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Уточняется, что военные обнаружили группу «террористов», которые пересекли так называемую желтую линию и продвигались в сторону израильских военнослужащих в южной части сектора Газа, представляя для них непосредственную угрозу

«После идентификации ЦАХАЛ с воздуха и с земли нанес удары по террористам, чтобы устранить угрозу для войск», — уточнила пресс-служба.

В армии Израиля отметили, что силы Южного командования остаются на местах в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

29 октября премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил о праве Израиля возобновлять боевые действия в случае открытия огня по бойцам ЦАХАЛ. По мнению американского лидера, никаких существенных угроз перемирию в палестинском анклаве нет.