Стало известно о реакции Запада на залповый пуск «Булавы» в 2020 году

Залповый пуск межконтинентальных баллистических ракет «Булава» поверг вероятного противника в шок, рассказал журналистам генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в декабре 2020 года атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» (проект 955 «Борей») выпустил четыре ракеты из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли цели.

Журналисты попросили генерального конструктора раскрыть, как на Западе отреагировали на запуск ракет, произвели ли испытания впечатление на возможного противника.

Эксперты объяснили страх Запада перед новой российской подлодкой

«Да, это был очень серьезный шок», — отметил Соломонов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы морские ядерные силы РФ пополнят четыре подводные лодки проекта «Борей-А», вооруженные баллистическими ракетами «Булава», а также другим современным оружием.