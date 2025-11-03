В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки

Администрация Трампа планирует новую миссию для борьбы с наркокартелями в еще одной стране Латинской Америки. Об этом сообщило издание NBC News.

По сообщению двух американских чиновников, в США начали планировать отправку войск и сотрудников разведки в Мексику. Военная миссия будет включать наземные операции против наркобаронов и их боевиков. В рамках данной миссии в основном будут задействованы беспилотники.

В случае одобрения плана, Соединенные Штаты намерены держать ход боевых действий в секрете и не привлекать к операции внимание, как это было с Венесуэлой.

Ранее стало известно, что США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Американские военные начали модернизировать заброшенную базу в Пуэрто-Рико.