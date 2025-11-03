Потенциальная военно-морская блокада Валининграда со стороны НАТО может привести к третьей мировой. Об этом французское издание AgoraVox.

«Если НАТО попытается закрыть доступ Калининграда к Балтийскому морю, это может повторить ракетный кризис Кеннеди-Хрущева (октябрь 1962 года), эпицентром которого был Калининград», — говорится в сообщении издания.

Авторы материала не исключают, что Калининград может стать эпицентром нового ракетного кризиса. Кроме того, на фоне возвращения холодной войны между Россией и США, выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «нельзя исключать третью мировую войну», отмечается в статье.

На этом фоне бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что мир стоит перед угрозой ядерной войны из-за действий Запада. По его мнению, нужен договор, который гарантирует «хотя бы 50 лет мирной жизни». Политик подчеркнул, что США не должны пугать Россию ядерным оружием, поскольку это может стать «концом цивилизации». Тем временем Вашингтон готовится к проведению ядерных испытаний.