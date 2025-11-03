Стало известно об отправке на Украину партии британских ракет Storm Shadow

Великобритания недавно передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, ракеты отправили для того, чтобы обеспечить Киев запасами на предстоящую зиму. Ожидается, что украинские войска будут использовать Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что министерство войны США одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Пентагоне решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке Tomahawk на Украину должен принять американский лидер Дональд Трамп.

Позднее хозяин Белого дома заявил, что в данный момент не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk. Но глава государства не исключил, что в будущем может пересмотреть свою позицию. В то же время он выразил уверенность, что конфликт между Москвой и Киевом можно урегулировать за несколько месяцев.