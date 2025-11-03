Убийства с помощью дронов на Украине превратили в игру с призами

В украинской армии заработала необычная программа поощрения военнослужащих. Система получила название «Бонусная система Army of Drones» и работает по принципу компьютерных игр. За успешное выполнение боевых задач против российских военных операторы получают виртуальные баллы, сообщает The Guardian.

Накопленные баллы можно потратить в онлайн-магазине Brave1 (армейски аналог Amazon). В каталоге представлено более 100 видов дронов и другого военного оборудования. Лучшие подразделения попадают в таблицу лидеров с игровыми названиями.

Разработку курирует первый вице-премьер Украины Михаил Федоров. Программа действует уже более года и сейчас охватывает около 400 ударных дронов. К системе подключились артиллерийские, разведывательные и логистические подразделения.

Военнослужащие получают очки за различные боевые достижения. В их числе уничтожение пехоты, бронетехники и беспилотников. Разведывательные подразделения зарабатывают баллы за точное целеуказание. Артиллеристы поощряются за применение автономных систем. В командовании отмечают рост эффективности и обмен тактическим опытом между подразделениями.

Советники НАТО выражают сомнения в устойчивости такой стратегии. Они указывают на активное развитие российской системы противодействия дронам. Сам Федоров признает, что система не упрощает войну, а лишь повышает оперативную эффективность.