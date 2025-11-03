В Минобороны заявили о продвижении ВС России в Купянске

В Минобороны России заявили о продвижении российских войск в Купянске.

«В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окружённой группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырёх укреплённых позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол», — указывается в сводке ведомства.

«Окажутся в ловушке»: в США рассказали о резком изменении ситуации в зоне СВО

Также были сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в ДНР с целью выхода из окружения.