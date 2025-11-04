ВС РФ сорвали попытку иностранных наемников деблокировать ВСУ в районе Гришино

Российские подразделения сорвали три попытки иностранных наемников деблокировать группировку ВСУ в районе населенного пункта Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Пресечены три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что российские войска отразили 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск в ДНР с целью выхода из окружения.

В Минобороны добавили, что противник потерял более 30 боевиков. Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии зачистили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров (ДНР) и продвигаются в сторону Западного микрорайона.