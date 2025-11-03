В НАТО увидели тупик в боях на Украине

Илья Родин

Военные действия на Украине зашли в тупик, следует прекратить огонь и сесть за стол переговоров, рассказал журналистам председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

© Global Look Press

Военный отметил, что альянс будет поддерживать Украину до того дня, когда западные страны соберут Москву и Киев за столом переговоров для установления прочного мира.

По его мнению, Европа получила «что-то вроде тревожного сигнала», чтобы самой заботиться о своей обороне, а также быть готовой поддерживать Украину.

Адмирал заметил, что приоритетом НАТО в обороне является противовоздушная оборона.

«Стена дронов» на восточных границах блока может быть создана в течение нескольких месяцев, Объединенное командование НАТО по преобразованию в Норфолке уже работает над этим, констатировал Драгоне.