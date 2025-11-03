В НАТО увидели тупик в боях на Украине

Военные действия на Украине зашли в тупик, следует прекратить огонь и сесть за стол переговоров, рассказал журналистам председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Военный отметил, что альянс будет поддерживать Украину до того дня, когда западные страны соберут Москву и Киев за столом переговоров для установления прочного мира.

По его мнению, Европа получила «что-то вроде тревожного сигнала», чтобы самой заботиться о своей обороне, а также быть готовой поддерживать Украину.

Адмирал заметил, что приоритетом НАТО в обороне является противовоздушная оборона.

«Стена дронов» на восточных границах блока может быть создана в течение нескольких месяцев, Объединенное командование НАТО по преобразованию в Норфолке уже работает над этим, констатировал Драгоне.