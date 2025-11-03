ВС России нанесли групповой удар по ВПК Украины и аэродрому ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой удар по ВПК Украины и аэродрому ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью... нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ», — указывается в заявлении.

Подчёркивается, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.