После модернизации "Герани" стали неуязвимы для украинской РЭБ

Россия модернизировала дальние БПЛА "Герань", изменив место расположения антенн спутниковой навигации. Из-за этого украинские системы радиоэлектронного подавления утратили возможность противодействовать воздушным атакам.

"CRPA-антенны убраны с крыльев внутрь фюзеляжа. Такие антенны мы не можем подавить существующими средствами РЭБ везде по всей стране", - написал украинский специалист по беспилотным системам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Его слова приводят "Военкоры Русской весны".

Свой вывод эксперт проиллюстрировал фотографиями фрагментов отработавших "Гераней", где круглая ниша для CRPA-антенны системы наведения "Комета" находится в фюзеляже.

"Герани" наносят удары целям с заданными координатами, ориентируясь по навигационным спутникам. Для снижения эффективности систем электронного подавления спутниковые антенны находятся сверху, а программное обеспечение и системы ориентации постоянно совершенствуются.