Германия испытывает новое лазерное оружие

Немецкий флот ведет испытания лазерного оружия, которое предназначено для уничтожения дронов и ракет. Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Военно-морской флот Германии приблизился к получению действующего лазерного оружия после годичных испытаний на борту военного корабля. Компании Rheinmetall и MBDA совместно с ВМС Германии работают над созданием лазерного оружия, способного противостоять угрозам со стороны беспилотников и современных ракет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новое оружие испытывают на фрегате «Sachsen». Военные провели уже более 100 боевых стрельб.

В ходе испытаний лазерное оружие поражало цель, «не полагаясь на рельеф местности как на препятствие для лазерного луча». Rheinmetall назвала это боем «на фоне голубого неба».

