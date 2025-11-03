Глава Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР

Министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет и глава минобороны Южной Кореи Ан Гю Бак совершили совместную поездку в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что это первый подобный визит глав двух военных ведомств с 2017 года. В ходе поездки Хегсет встретится с корейскими и американскими военными, которые проходят службу в ДМЗ. После этого глава Пентагона отправится на военную базу США, находящуюся в 65 км от Сеула, чтобы поблагодарить американских солдат и их семьи.

30 октября в Южной Корее состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

По оценке американского лидера, встреча прошла «на 12 баллов из 10». По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.