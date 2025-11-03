ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках процесса разоружения

Палестинское движение ХАМАС может сложить тяжелое оружие в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на американского посредника на переговорах с ХАМАС Бишара Бахбаха.

ХАМАС также обязался «не разрабатывать какое-либо оружие на территории Газы и не заниматься контрабандой оружия в сектор». Посредник отметил, что это «важные пункты», однако Израиль настаивает на ликвидации всех туннелей ХАМАС в рамках процесса разоружения.

До этого сообщалось, что ХАМАС не стало гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Газе.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.

В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.