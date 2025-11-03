Спуск на воду новейшей российской атомной подводной лодки «Хабаровск» серьезно всколыхнул военно-политические круги западных стран. Об этом пишут aif.ru.

По словам эксперта, субмарина кардинально изменила стратегический баланс сил в Мировом океане. Она транспортирует новейшие беспилотные подводные аппараты Посейдон. Подобной технологии нет у Западных стран и это вызывает у них настоящие страх и панику.

Rebelión: «Буревестник» должен вернуть здравомыслие Европе

Кнутов отметил, что «Посейдон» преодолевает свыше 10 тысяч километров под водой и достигает любой точки планеты.

Ранее американское издание отметило, что говый подводный аппарат «Посейдон» является революционным российским оружием, которое может пересечь океан для «уничтожения прибрежной структуры противника».