В составе командования украинского спецназа Дозор оказались офицеры-недоучки. О ситуации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

«В составе спецназа "Дозор" 10-го погранотряда государственной пограничной службы Украины на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах», —рассказал собеседник агентства.

В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что группу спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины сразу же после высадки под Красноармейском атаковали российские войска.