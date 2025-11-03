Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Газета.Ruиещё 1

Силы противовоздушной обороны отразили ночную массированную атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области
© Газета.Ru

По его данным, воздушные цели были уничтожены в небе над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

"Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется", — добавил глава региона.