Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили ночную массированную атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его данным, воздушные цели были уничтожены в небе над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.
"Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется", — добавил глава региона.