Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили ночную массированную атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, воздушные цели были уничтожены в небе над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.