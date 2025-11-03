В Минобороны рассказали о закреплении российских войск в Красноармейске

Российским войскам удалось закрепиться в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отмечается в публикации, российские военные продолжают целенаправленное уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой народной республики (ДНР).

3 ноября российские военнослужащие эвакуировали в тыловые районы мирных жителей Красноармейска. В Минобороны уточнили, что военнослужащие группировки войск «Центр» контролировали маршрут движения, сопровождали мирных жителей и помогли им покинуть зону боевых действий.

2 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные проводят зачистку Красноармейска и наносят значительные потери Вооруженным силам Украины.